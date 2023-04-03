Жительница Пензы лишилась денег при продаже детских игрушек Криминал

Пенза, 3 апреля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1998 года рождения стала жертвой мошенничества, пытаясь продать детские игрушки по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, с девушкой связалась незнакомка, которая изъявила желание приобрести игрушки, после чего ей в мессенджер была прислана ссылка для получения денежных средств.

«На сайте она ввела реквизиты своей банковской карты, а также код из SMS. После этого заявительница обнаружила операцию по списанию около 32 тыс. рублей со своей карты. После списания денежных средств злоумышленница перестала выходить на связь», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».