03:47:36 Среда, 5 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший своей знакомой убийством

11:39 | 04.04.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 4 апреля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено ранее судимому жителю Пензы 1982 года рождения, который угрожал своей знакомой убийством.

До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший своей знакомой убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился в гостях совместно с жительницей села Засечного 1996 года рождения. В ходе возникшей ссоры между мужчиной и женщиной злоумышленник стал душить руками и угрожать знакомой убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Кузнецка обвиняется в причинении смерти подруге В Пензенской области за сутки подтверждено 112 случаев заражения коронавирусом
В Кузнецке столкнулись две легковушки, пассажир одной из них госпитализирован Полиция разыскивает водителя, который сбил мужчину в Пензе и скрылся
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке дивана Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 760 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама