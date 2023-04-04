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Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке дивана

12:18 | 04.04.2023 | Криминал

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Пенза, 4 апреля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1985 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке дивана по объявлению в интернете.

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке дивана. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки женщина договорилась о покупке мебели за 5 тыс. рублей, после чего продавец отправил ей ссылку для оплаты.

«Перейдя по ссылке на интернет-сайт, пензячка в специальном окне ввела реквизиты своей банковской карты, пришедший код из SMS и подтвердила оплату. Через некоторое время заявительница заметила, что с ее карты произошло списание не 5 тыс. рублей, а 37 тыс. рублей. Женщина товар так и не получила и поняла, что стала жертвой злоумышленников, после чего обратилась в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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