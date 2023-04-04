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В отношении жителя Кузнецкого района, который незаконно хранил огнестрельное оружие, возбуждено дело

15:12 | 04.04.2023 | Криминал

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Пенза, 4 апреля 2023. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области совместно с представителями МВД пресекли противоправную деятельность жителя Кузнецкого района 1976 года рождения, который незаконно хранил огнестрельное оружие.

В отношении жителя Кузнецкого района, который незаконно хранил огнестрельное оружие, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник незаконно хранил по месту своего проживания переделанное короткоствольное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Обрез ружья он хранил в своем жилище вплоть до момента его изъятия сотрудниками правоохранительных органов во время обыска», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.

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