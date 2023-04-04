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Жительница Кузнецка обвиняется в причинении смерти подруге

18:00 | 04.04.2023 | Криминал

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Пенза, 4 апреля 2023. PenzaNews. 41-летняя жительница Кузнецка Пензенской области обвиняется в причинении смерти 35-летней подруге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Жительница Кузнецка обвиняется в причинении смерти подруге. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 24 марта 2023 года обвиняемая вместе с сестрой и подругой употребляла спиртное в квартире по месту жительства. В 23-м часу обвиняемая вместе с приятельницей пошла в магазин. По дороге домой потерпевшая не смогла переступить через бордюр, злоумышленницу это разозлило, в связи с чем она сначала толкнула подругу, та упала, затем нанесла ей не менее двух ударов ногами по телу. После причинения телесных повреждений она помогла приятельнице встать, вместе они направились домой, где продолжили распивать спиртное. Через два дня потерпевшую забрала к себе сестра в Ульяновскую область, где женщина была госпитализирована и скончалась в больнице 29 марта от травмы грудной клетки», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что жительнице Кузнецка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — добавляется в тексте.

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