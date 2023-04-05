До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнего Ломова, угрожавший супруге убийством Криминал

Пенза, 5 апреля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Нижнего Ломова Пензенской области 1994 года рождения, который угрожал супруге убийством.

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«Полицейские выяснили, что данный мужчина днем, находясь у себя дома, в ходе возникшей ссоры со своей женой 1984 года рождения угрожал ей убийством удушением. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».