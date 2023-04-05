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До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнего Ломова, угрожавший супруге убийством

09:54 | 05.04.2023 | Криминал

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Пенза, 5 апреля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Нижнего Ломова Пензенской области 1994 года рождения, который угрожал супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнего Ломова, угрожавший супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина днем, находясь у себя дома, в ходе возникшей ссоры со своей женой 1984 года рождения угрожал ей убийством удушением. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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