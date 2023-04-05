Жительница Пензенской области подозревается в неправомерном обороте средств платежей Криминал

Пенза, 5 апреля 2023. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность жительницы региона 1962 года рождения, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемая в декабре 2018 года за денежное вознаграждение предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц, при этом изначально не собираясь выполнять организационно-распорядительные функции в организации. Злоумышленница передала банковскую карту, прикрепленную к расчетному счету организации, третьим лицам для осуществления финансовых операций по банковскому счету», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что по данному факту следственным управлением СКР по Пензенской области возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.