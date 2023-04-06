Несовершеннолетний житель Лунино предстанет перед судом за кражу Криминал

Пенза, 6 апреля 2023. PenzaNews. 15-летний житель Лунино Пензенской области обвиняется в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище.

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«По данным следствия, в феврале 2023 года 15-летний житель рабочего поселка Лунино пришел к дому потерпевшей, с которой познакомился несколькими днями ранее. Воспользовавшись тем, что хозяйка жилища спит, он вошел в дом и тайно похитил ноутбук, сотовый телефон, планшетный компьютер и норковую шубу. В результате кражи потерпевшей причинен имущественный ущерб на сумму более 65 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что после того, как сотрудники правоохранительных органов заподозрили подростка в причастности к краже, он вернул похищенное потерпевшей и признал вину.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.