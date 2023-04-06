Жительница Пензенской области, предоставившая паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, получила 180 часов обязательных работ Криминал

Пенза, 6 апреля 2023. PenzaNews. Наказание в виде 180 часов обязательных работ назначено жительнице Пензенской области, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

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«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Пензенской области установлено, что в январе 2023 года осужденная из корыстных побуждений, не имея цели участвовать в управлении юридическим лицом, предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации неустановленному лицу для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице — генеральном директоре и участнике одного из обществ с ограниченной ответственностью», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем указано также, что приговор суда в законную силу пока не вступил.