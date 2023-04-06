Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику силовых ведомств» и лишилась 180 тыс. рублей Криминал

Пенза, 6 апреля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1970 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силовых ведомств и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 180 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнице опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого пензячка подала заявку на оформление [кредита] и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере 180 тыс. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником. Позже заявительница осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».