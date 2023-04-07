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Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился почти 700 тыс. рублей

11:41 | 07.04.2023 | Криминал

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Пенза, 7 апреля 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1963 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился почти 700 тыс. рублей.

Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился почти 700 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнику опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого пензенец подал заявку на оформление и получил денежные средства. Воспользовавшись онлайн-банком, он перечислил деньги в размере 695 тыс. рублей на неизвестный банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже заявитель осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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