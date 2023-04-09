В Пензенской области женщина оформила кредиты более чем на 2 млн. рублей и перевела деньги мошенникам Криминал

Пенза, 9 апреля 2023. PenzaNews. Женщина 1968 года рождения, проживающая в Кузнецком районе Пензенской области, оформила в нескольких банках кредиты более чем на 2 млн. рублей и перевела всю сумму мошенникам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником силовых ведомств. Незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить незаконные операции, было необходимо действовать на опережение. Мнимый сотрудник предложил гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на безопасный счет. После этого заявительница в течение нескольких дней оформила кредиты в различных банках города Кузнецка и получила наличные денежные средства на сумму более 2 млн. рублей. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила указанную сумму на неизвестные телефонные номера, предоставленные злоумышленником», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что позднее жительница Кузнецкого района осознала произошедшее и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».