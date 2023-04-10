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До двух лет лишения свободы может получить житель Пензы, угрожавший соседу убийством

09:39 | 10.04.2023 | Криминал

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Пенза, 10 апреля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1983 года рождения, который угрожал соседу убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Пензы, угрожавший соседу убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился в гостях совместно со своим знакомым 1987 года рождения. В ходе возникшей конфликтной ситуации между соседями злоумышленник стал угрожать мужчине убийством. После этого потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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