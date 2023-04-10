В Шемышейском районе подростка будут судить за кражу денег с банковской карты родственника Криминал

Пенза, 10 апреля 2023. PenzaNews. 17-летний подросток предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, в конце февраля 2023 года несовершеннолетний, находясь в Шемышейском районе, используя свой сотовый телефон с доступом к личному кабинету родственника в приложении «Мобильный банк», перевел с банковской карты последнего на свою карту более 10,5 тыс. рублей. Похищенные деньги он впоследствии потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.