В Пензе завершено расследование дела по обвинению коммерческого директора организации в даче взятки главврачу онкодиспансера Криминал

Пенза, 10 апреля 2023. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению коммерческого директора одной из пензенских организаций в даче взятки в особо крупном размере главному врачу областного онкологического диспансера завершено. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального следственного управления СКР в понедельник, 10 апреля.

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В нем отмечается, что дело было расследовано во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, 16 января 2023 года коммерческий директор одной из пензенских организаций через посредника – работника областного онкологического диспансера передал взятку в размере более 2,4 млн. рублей главному врачу медицинской организации за совершение заведомо незаконных действий: создание преимуществ для подконтрольных ему организаций при заключении с онкологическим диспансером контрактов на поставку медицинского оборудования, химических реактивов, ввод в эксплуатацию оборудования, обучение правилам эксплуатации специалистов диспансера, ограничивая тем самым конкуренцию иных участников закупки. При этом главный врач диспансера не был осведомлен о намерении обвиняемого передать ему взятку», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что взяткодатель был задержан после передачи взятки посреднику в рамках проводимого сотрудниками УФСБ оперативно-разыскного мероприятия, деньги изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния руководитель коммерческой организации не признал. В ходе следствия содержался под стражей. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в суд», — указано в сообщении.