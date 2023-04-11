00:46:00 Среда, 12 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе двое мужчин подозреваются в вымогательстве денег у предпринимателя

16:54 | 11.04.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 11 апреля 2023. PenzaNews. Двое ранее судимых мужчин 1993 и 1996 годов рождения подозреваются в вымогательстве денег у предпринимателя на рынке в Октябрьском районе Пензы под угрозой изъятия товара, их противоправная деятельность пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России и полиции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе двое мужчин подозреваются в вымогательстве денег у предпринимателя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативники выяснили, что двое жителей Пензы в конце января 2023 года прибыли в складское помещение рынка, расположенного на территории Октябрьского района, и, предварительно договорившись, высказывали угрозы изъятия товара, принадлежащего гражданину 1966 года рождения. Мужчины выдвинули требование потерпевшему о выплате им 75 тыс. рублей, используя в качестве предлога якобы образовавшийся у сына потерпевшего долг перед ними, на что заявитель ответил отказом. После этого один из злоумышленников нанес удар заявителю в область головы, а другой повторно потребовал денежные средства», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», в настоящее время мужчины находятся под стражей.

Новости партнеров
Читайте также
Состоялась рабочая встреча губернатора Пензенской области и начальника Саратовской таможни Предприниматель из Москвы обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому в Нижнем Ломове
В Пензенской области за сутки подтверждено 108 случаев заражения коронавирусом При пожаре в Бессоновском районе пострадали два человека
Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Николая Инюшкина Олег Мельниченко посетил Шемышейский и Пензенский районы
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама