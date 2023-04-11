В Пензе двое мужчин подозреваются в вымогательстве денег у предпринимателя Криминал

Пенза, 11 апреля 2023. PenzaNews. Двое ранее судимых мужчин 1993 и 1996 годов рождения подозреваются в вымогательстве денег у предпринимателя на рынке в Октябрьском районе Пензы под угрозой изъятия товара, их противоправная деятельность пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России и полиции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«Оперативники выяснили, что двое жителей Пензы в конце января 2023 года прибыли в складское помещение рынка, расположенного на территории Октябрьского района, и, предварительно договорившись, высказывали угрозы изъятия товара, принадлежащего гражданину 1966 года рождения. Мужчины выдвинули требование потерпевшему о выплате им 75 тыс. рублей, используя в качестве предлога якобы образовавшийся у сына потерпевшего долг перед ними, на что заявитель ответил отказом. После этого один из злоумышленников нанес удар заявителю в область головы, а другой повторно потребовал денежные средства», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», в настоящее время мужчины находятся под стражей.