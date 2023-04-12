Жительница Пензы лишилась более 230 тыс. рублей в надежде заработать на биржевой торговле Криминал

Пенза, 12 апреля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 2002 года рождения лишилась более 230 тыс. рублей, поверив телефонному аферисту, который предложил ей заработать на биржевой торговле.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, девушка по совету незнакомца, который представился сотрудником организации, занимающейся инвестициями, сначала перечислила более 7 тыс. рублей, чтобы якобы зарегистрироваться на бирже, а затем еще около 226 тыс. рублей перевела на различные банковские счета.

«После этого заявительница поняла, что в отношении нее совершены мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.