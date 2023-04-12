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Жительница Пензы лишилась более 230 тыс. рублей в надежде заработать на биржевой торговле

09:56 | 12.04.2023 | Криминал

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Пенза, 12 апреля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 2002 года рождения лишилась более 230 тыс. рублей, поверив телефонному аферисту, который предложил ей заработать на биржевой торговле.

Жительница Пензы лишилась более 230 тыс. рублей в надежде заработать на биржевой торговле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, девушка по совету незнакомца, который представился сотрудником организации, занимающейся инвестициями, сначала перечислила более 7 тыс. рублей, чтобы якобы зарегистрироваться на бирже, а затем еще около 226 тыс. рублей перевела на различные банковские счета.

«После этого заявительница поняла, что в отношении нее совершены мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

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