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Жительница Земетчино поверила позвонившему ей «сотруднику силовых ведомств» и лишилась более 300 тыс. рублей

13:35 | 12.04.2023 | Криминал

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Пенза, 12 апреля 2023. PenzaNews. Жительница рабочего поселка Земетчино Пензенской области 1963 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силовых ведомств и сообщил, что с ее счета мошенники пытаются перечислить деньги третьему лицу, лишилась более 300 тыс. рублей.

Жительница Земетчино поверила позвонившему ей «сотруднику силовых ведомств» и лишилась более 300 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Чтобы сохранить деньги, мнимый работник предложил гражданке перечислить их на имя доверенного лица. Воспользовавшись онлайн-банком, заявительница перечислила 165 тыс. рублей на предоставленный расчетный счет. Следуя инструкциям злоумышленника, женщина совершила еще 10 операций на другой неизвестный номер банковской карты. Позже она осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила около 310 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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