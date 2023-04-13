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В Каменском районе мужчина приговорен к 10 годам колонии строгого режима за убийство знакомой

09:27 | 13.04.2023 | Криминал

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Пенза, 13 апреля 2023. PenzaNews. Наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено судом 59-летнему жителю Каменского района Пензенской области за убийство знакомой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Каменском районе мужчина приговорен к 10 годам колонии строгого режима за убийство знакомой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 6 июня 2022 года в Каменском районе к злоумышленнику пришла в гости его знакомая. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома схватил нож и нанес им более десяти ударов по голове и телу потерпевшей. После причинения телесных повреждений он лег спать. Проснувшись, мужчина обнаружил, что потерпевшая не подает признаков жизни. Злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что у него в доме находится женщина с телесными повреждениями. Испугавшись привлечения к уголовной ответственности, прибывшим полицейским он пояснил, что не знает, кто причастен к причинению смерти его знакомой», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что впоследствии мужчина признался в убийстве.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.

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