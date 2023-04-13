В Пензе завершено расследование дела по обвинению мужчины в покушении на дачу взятки сотруднику полиции Криминал

Пенза, 13 апреля 2023. PenzaNews. Следственный отдел по Ленинскому району Пензы следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего мужчины в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

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«По данным следствия, ночью 22 февраля [...] сотрудниками ДПС была остановлена автомашина «ВАЗ-2114» под управлением обвиняемого. Поскольку имелись основания полагать, что водитель находился за рулем в состоянии опьянения, старший инспектор ДПС предложил ему пройти освидетельствование. В салоне служебной автомашины водитель, осознавая, что находится в состоянии опьянения, желая избежать привлечения к административной ответственности, попытался передать полицейскому взятку в размере 17,6 тыс. рублей за заведомо незаконное бездействие — несоставление протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, вину в совершении инкриминируемого деяния он признал.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.