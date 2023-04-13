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В Пензе завершено расследование дела по обвинению мужчины в покушении на дачу взятки сотруднику полиции

12:35 | 13.04.2023 | Криминал

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Пенза, 13 апреля 2023. PenzaNews. Следственный отдел по Ленинскому району Пензы следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего мужчины в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

В Пензе завершено расследование дела по обвинению мужчины в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, ночью 22 февраля [...] сотрудниками ДПС была остановлена автомашина «ВАЗ-2114» под управлением обвиняемого. Поскольку имелись основания полагать, что водитель находился за рулем в состоянии опьянения, старший инспектор ДПС предложил ему пройти освидетельствование. В салоне служебной автомашины водитель, осознавая, что находится в состоянии опьянения, желая избежать привлечения к административной ответственности, попытался передать полицейскому взятку в размере 17,6 тыс. рублей за заведомо незаконное бездействие — несоставление протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, вину в совершении инкриминируемого деяния он признал.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.

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