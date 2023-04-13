Житель Нижнего Ломова лишился денег при покупке акустической системы Криминал

Пенза, 13 апреля 2023. PenzaNews. Житель Нижнего Ломова Пензенской области 1985 года рождения лишился 30 тыс. рублей при покупке акустической системы по объявлению в интернете. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе переписки в приложении WhatsApp гражданин договорился с продавцом о покупке. Впоследствии он получил ссылку для оформления сделки. Перейдя по ней, мужчина ввел реквизиты банковской карты. После этого он обнаружил, что с его счета списана сумма в размере 30 тыс. рублей. Мнимый продавец перестал выходить на связь, а гражданин товар так и не получил», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».