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Житель Нижнего Ломова лишился денег при покупке акустической системы

14:58 | 13.04.2023 | Криминал

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Пенза, 13 апреля 2023. PenzaNews. Житель Нижнего Ломова Пензенской области 1985 года рождения лишился 30 тыс. рублей при покупке акустической системы по объявлению в интернете. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Житель Нижнего Ломова лишился денег при покупке акустической системы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе переписки в приложении WhatsApp гражданин договорился с продавцом о покупке. Впоследствии он получил ссылку для оформления сделки. Перейдя по ней, мужчина ввел реквизиты банковской карты. После этого он обнаружил, что с его счета списана сумма в размере 30 тыс. рублей. Мнимый продавец перестал выходить на связь, а гражданин товар так и не получил», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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