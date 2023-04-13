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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с выплатами агрегатора такси

17:07 | 13.04.2023 | Криминал

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Пенза, 13 апреля 2023. PenzaNews. Уголовное дело по факту мошенничества с выплатами агрегатора такси, осуществляющего деятельность на территории Пензы и области, возбуждено по заявлению представителя компании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с выплатами агрегатора такси. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе доследственной проверки, проведенной сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью УМВД России по Пензенской области, установлено, что неизвестные лица фиктивно регистрировались в приложении агрегатора такси, используя документы, в которых посредством различных программ вносились изменения. После этого неизвестное лицо в период времени с января по декабрь 2021 года путем использования программ изменяло свое местоположение и якобы совершало поездки по регионам Российской Федерации, получая при этом бонусы от агрегатора, которые в последующем выводило на свой банковский счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что была установлена причастность к совершению преступления 46-летнего пензенца, у которого в ходе обыска по месту жительства изъято имущество, используемое при осуществлении незаконной деятельности.

«Свою вину в совершении преступления указанный гражданин признал полностью. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — поясняется в тексте.

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