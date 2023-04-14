Житель Пензы приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима за убийство брата Криминал

Пенза, 14 апреля 2023. PenzaNews. Наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено судом 39-летнему жителю Пензы за убийство брата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«Следствием и судом установлено, что 10 ноября 2022 года злоумышленник, будучи в состоянии опьянения, находился в своей комнате по месту жительства. К нему пришел брат, проживавший по соседству. Между ними произошел конфликт. Хозяин комнаты схватил нож и, размахивая им перед родственником, требовал, чтобы тот ушел. В результате он нанес один удар ножом в область груди потерпевшего. В ходе следственных действий дал показания, что ножом хотел лишь испугать брата, также находившегося в состоянии опьянения, чтобы тот успокоился и ушел к себе в комнату. Ранее между ними неоднократно возникали конфликтные ситуации», — сказано в тексте.

Из него следует, что после причинения ранения мужчина пытался оказать помощь брату, однако 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.