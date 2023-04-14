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В Пензе бывший начальник исправительной колонии осужден за гибель заключенного

12:02 | 14.04.2023 | Криминал

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Пенза, 14 апреля 2023. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы признал бывшего начальника исправительной колонии виновным в нарушении требований охраны труда, совершенных лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В Пензе бывший начальник исправительной колонии осужден за гибель заключенного. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте суда, в период с 1 по 30 апреля 2022 года на общем собрании сотрудников колонии руководитель дал устное указание о ремонте сооружений учреждения, среди которых было неэксплуатируемое здание учебно-производственного швейного участка, однако не организовал в установленном порядке обучение безопасным способам и методам работы на высоте персонала, в том числе заключенного, являвшегося подсобным рабочим учебно-производственного участка цеха №1 центра трудовой адаптации осужденных, и не обеспечил его надлежащими средствами индивидуальной защиты.

«В результате грубых нарушений 19 мая 2022 года заключенный [...] без надлежащего контроля со стороны подсудимого [...], проводя работы на высоте не менее 4,77 метра по демонтажу кровли, [...] упал на пол [...] с крыши вышеуказанного здания, получив телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью и состоят в причинной связи со смертью», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что суд признал смягчающими обстоятельствами раскаяние подсудимого в содеянном, признание вины, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья, наличие медалей, а также меры, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, выразившиеся в помощи потерпевшей в организации похорон погибшего.

В сообщении уточняется, что мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев.

«Приговор в законную силу не вступил», — добавляется в тексте.

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