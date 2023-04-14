Житель Сердобска обвиняется в организации приготовления к совершению убийства по найму Криминал

Пенза, 14 апреля 2023. PenzaNews. Обвинение в организации приготовления к совершению убийства по найму предъявлено 48-летнему жителю города Сердобска, уголовное дело в отношении которого возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, обвиняемый решил организовать убийство супруга его бывшей жены. С этой целью он приискал исполнителя и предложил ему совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей. Исполнитель, действовавший в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ, получил от заказчика аванс в размере 35 тыс. рублей, а после предоставления информации о якобы совершенном убийстве — еще 65 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что оставшиеся деньги обвиняемый обещал передать в мае 2023 года.

«13 апреля 2023 года непосредственно после передачи исполнителю части вознаграждения обвиняемый задержан правоохранителями», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — говорится в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что расследование уголовного дела находится на контроле у исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Пензенской области Владимира Игнатенкова.