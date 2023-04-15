Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при попытке получить выплату в связи с перенесенным коронавирусом Криминал

Пенза, 15 апреля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1948 года рождения стала жертвой телефонного мошенника, который убедил ее в возможности получения выплаты в размере 5 тыс. рублей в связи с перенесенным коронавирусом. Это следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Чтобы получить «положенную компенсацию», мужчина попросил гражданку продиктовать реквизиты банковской карты и коды подтверждения, поступившие в SMS-сообщении, что та и сделала. После предоставления информации женщина обнаружила, что с ее банковской карты произошло списание более 8 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.