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Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при попытке получить выплату в связи с перенесенным коронавирусом

13:14 | 15.04.2023 | Криминал

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Пенза, 15 апреля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1948 года рождения стала жертвой телефонного мошенника, который убедил ее в возможности получения выплаты в размере 5 тыс. рублей в связи с перенесенным коронавирусом. Это следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при попытке получить выплату в связи с перенесенным коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Чтобы получить «положенную компенсацию», мужчина попросил гражданку продиктовать реквизиты банковской карты и коды подтверждения, поступившие в SMS-сообщении, что та и сделала. После предоставления информации женщина обнаружила, что с ее банковской карты произошло списание более 8 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.

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