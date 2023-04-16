В Пензенской области полицейские изъяли поддельные рецепты на сильнодействующий препарат Криминал

Пенза, 16 апреля 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции Каменского района Пензенской области изъяли поддельные рецепты на сильнодействующий препарат.

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«Находясь в помещении одной из аптек Каменки, гражданин предоставил два бланка рецептов на приобретение сильнодействующего препарата с признаками подделки. Поддельный документ был отправлен в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, где исследование это подтвердило», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем уточняется, что в отношении жителя села Пушанино 1991 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».