До двух лет лишения свободы может получить житель села Сорокино, угрожавший соседу убийством Криминал

Пенза, 17 апреля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю села Сорокино Нижнеломовского района Пензенской области 1988 года рождения, который угрожал соседу убийством.

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«Полицейские выяснили, что в обеденное время мужчина находился во дворе дома односельчанина 1971 года рождения. В ходе возникшей ссоры между соседями злоумышленник стал угрожать мужчине убийством ножом. После этого потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания. [...] Ранее [он] привлекался к уголовной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».