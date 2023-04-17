21:12:05 Понедельник, 17 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

До двух лет лишения свободы может получить житель села Сорокино, угрожавший соседу убийством

11:33 | 17.04.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 17 апреля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю села Сорокино Нижнеломовского района Пензенской области 1988 года рождения, который угрожал соседу убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель села Сорокино, угрожавший соседу убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что в обеденное время мужчина находился во дворе дома односельчанина 1971 года рождения. В ходе возникшей ссоры между соседями злоумышленник стал угрожать мужчине убийством ножом. После этого потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания. [...] Ранее [он] привлекался к уголовной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензы поверила позвонившей ей «сотруднице правоохранительных органов» и лишилась более 500 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом
В Сердобском районе опрокинулась иномарка, пострадала девушка Бизнес-омбудсмен Михаил Лисин проведет прием предпринимателей 18 апреля
В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 93 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама