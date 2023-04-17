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Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 1,5 млн. рублей

12:45 | 17.04.2023 | Криминал

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Пенза, 17 апреля 2023. PenzaNews. 34-летний житель Пензы после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя оформлен кредит, лишился около 1,5 млн. рублей.

Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 1,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом сохранения денег посоветовал собеседнику самостоятельно получить кредит и перевести средства на «безопасный счет».

«Мужчина пояснил звонившему, что его телефон не поддерживает необходимое для перевода денег приложение. Тогда лжесотрудник попросил гражданина приобрести новый телефон и установить на него мобильное приложение, что он и сделал. Заявитель в одном из банков оформил на свое имя кредит почти на 1,5 млн. рублей. Затем мужчина, воспользовавшись банкоматом, пятью транзакциями перевел всю сумму на указанный злоумышленником счет. После перевода денежных средств потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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