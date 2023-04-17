Жительница Пензы поверила позвонившей ей «сотруднице правоохранительных органов» и лишилась более 500 тыс. рублей Криминал

Пенза, 17 апреля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1969 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов и сообщила, что мошенники получили доступ к ее банковским счетам, лишилась более 500 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «блокировки незаконных операций» звонившая посоветовала собеседнице получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям, заявительница оформила кредит на сумму более 500 тыс. рублей. Затем, воспользовавшись банкоматом, она перечислила их на неизвестные счета банковских карт, предоставленные злоумышленницей. Позже пензячка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».