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До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший соседу убийством

10:58 | 18.04.2023 | Криминал

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Пенза, 18 апреля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 2003 года рождения, который угрожал соседу убийством.

До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший соседу убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что утром молодой человек находился в гостях у своего соседа 1981 года рождения. В ходе внезапно возникшей ссоры между знакомыми злоумышленник стал угрожать хозяину жилища убийством ножом. После этого потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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