До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший соседу убийством Криминал

Пенза, 18 апреля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 2003 года рождения, который угрожал соседу убийством.

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«Полицейские выяснили, что утром молодой человек находился в гостях у своего соседа 1981 года рождения. В ходе внезапно возникшей ссоры между знакомыми злоумышленник стал угрожать хозяину жилища убийством ножом. После этого потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».