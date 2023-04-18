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В Пензе пожилая женщина поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 100 тыс. рублей

12:52 | 18.04.2023 | Криминал

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Пенза, 18 апреля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1939 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 100 тыс. рублей.

В Пензе пожилая женщина поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 100 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал женщине самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После общения с неизвестным заявительница направилась в отделение банка, где оформила кредит и перечислила 100 тыс. рублей на неизвестный счет. Через некоторое время пенсионерка поняла, что в отношении нее совершены мошеннические действия, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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