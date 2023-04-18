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Житель Пыркино предстанет перед судом за убийство супруги

15:23 | 18.04.2023 | Криминал

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Пенза, 18 апреля 2023. PenzaNews. Бессоновский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 62-летнего мужчины в убийстве супруги.

Житель Пыркино предстанет перед судом за убийство супруги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь с 3 на 4 сентября 2022 года в селе Пыркино Бессоновского района между супругами произошел конфликт. В ходе следственных действий обвиняемый пояснил, что жена отказалась вернуть ему денежные средства и банковскую карту, взятые у него ранее. Разозлившись, он взял на улице топор, вернулся в комнату и нанес им несколько ударов по голове потерпевшей. Желая скрыть следы совершенного преступления, он вынес тело супруги из дома и оставил за территорией домовладения, прикрыв ветками и травой. Смерть 63-летней женщины наступила от полученной травмы головы. Утром он сообщил родственникам, что женщина пропала без вести», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе проверочных и оперативно-разыскных мероприятий мужчина признался в убийстве и показал место, где спрятал тело.

«Вину в совершении убийства жены он признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.

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