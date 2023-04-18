Житель Пыркино предстанет перед судом за убийство супруги Криминал

Пенза, 18 апреля 2023. PenzaNews. Бессоновский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 62-летнего мужчины в убийстве супруги.

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«По данным следствия, в ночь с 3 на 4 сентября 2022 года в селе Пыркино Бессоновского района между супругами произошел конфликт. В ходе следственных действий обвиняемый пояснил, что жена отказалась вернуть ему денежные средства и банковскую карту, взятые у него ранее. Разозлившись, он взял на улице топор, вернулся в комнату и нанес им несколько ударов по голове потерпевшей. Желая скрыть следы совершенного преступления, он вынес тело супруги из дома и оставил за территорией домовладения, прикрыв ветками и травой. Смерть 63-летней женщины наступила от полученной травмы головы. Утром он сообщил родственникам, что женщина пропала без вести», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе проверочных и оперативно-разыскных мероприятий мужчина признался в убийстве и показал место, где спрятал тело.

«Вину в совершении убийства жены он признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.