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В Пензенской области сотрудница отделения почтовой связи подозревается в хищении 657 тыс. рублей

17:43 | 18.04.2023 | Криминал

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Пенза, 18 апреля 2023. PenzaNews. Сотрудница отделения почтовой связи подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

В Пензенской области сотрудница отделения почтовой связи подозревается в хищении 657 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что с марта по июль 2022 года подозреваемая, являясь должностным и материально ответственным лицом, преследуя корыстную цель личного обогащения, используя свое служебное положение вопреки законным интересам организации, похитила из кассы одного из региональных отделений почтовой связи АО «Почта России» денежные средства в сумме 657 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении женщины следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемой, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — указано в тексте.

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