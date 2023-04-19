До двух лет лишения свободы может получить житель Кондоля, угрожавший своей знакомой убийством Криминал

Пенза, 19 апреля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю села Кондоль Пензенской области 1970 года рождения, который угрожал своей знакомой убийством.

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«Полицейские выяснили, что данный мужчина в вечернее время пригласил к себе в квартиру односельчанку 1974 года рождения. В ходе внезапно возникшей бытовой ссоры между знакомыми злоумышленник стал душить женщину руками и словесно угрожать ей убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».