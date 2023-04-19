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До двух лет лишения свободы может получить житель Кондоля, угрожавший своей знакомой убийством

09:27 | 19.04.2023 | Криминал

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Пенза, 19 апреля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю села Кондоль Пензенской области 1970 года рождения, который угрожал своей знакомой убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Кондоля, угрожавший своей знакомой убийством

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина в вечернее время пригласил к себе в квартиру односельчанку 1974 года рождения. В ходе внезапно возникшей бытовой ссоры между знакомыми злоумышленник стал душить женщину руками и словесно угрожать ей убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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