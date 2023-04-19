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В Пензе пенсионерка поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась около 1,1 млн. рублей

10:13 | 19.04.2023 | Криминал

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Пенза, 19 апреля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1942 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что по ее счетам происходят подозрительные операции, лишилась около 1,1 млн. рублей.

В Пензе пенсионерка поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась около 1,1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонившая под предлогом сохранения денег посоветовала собеседнице перевести их на «безопасный счет».

«После этого женщина направилась в отделение банка, где подала заявку на оформление кредита на сумму 200 тыс. рублей и через кассира сняла личные накопления на сумму 889 тыс. рублей. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере 1 млн. 89 тыс. рублей на счета банковских карт, предоставленные злоумышленницей. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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