14:43:39 Четверг, 20 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Лунинского района подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции

10:37 | 20.04.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 20 апреля 2023. PenzaNews. 45-летний житель Лунинского района Пензенской области подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции

Житель Лунинского района подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 13 апреля 2023 года подозреваемый, зная, что в отношении него проводится процессуальная проверка по факту незаконной добычи рыбы запрещенными средствами лова, решил дать взятку начальнику межмуниципального отдела полиции «Лунинский» за непривлечение его к административной или уголовной ответственности. С этой целью он попытался передать сотруднику полиции незаконное вознаграждение в размере 15 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что противоправные действия взяткодателя были пресечены начальником отдела полиции, денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств коррупционного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказано в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
Олег Мельниченко утвердил 11 членов нового состава Общественной палаты Пензенской области В Каменском районе столкнулись легковушка и грузовик, пострадали два человека
В селе Наумкино капитально отремонтированы две водонапорные башни В Пензенской области за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом
Молодому пензенцу грозит реальный срок за хищение спиртного из магазина До двух лет лишения свободы может получить житель Кондоля, угрожавший своей знакомой убийством
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама