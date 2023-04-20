Житель Лунинского района подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции Криминал

Пенза, 20 апреля 2023. PenzaNews. 45-летний житель Лунинского района Пензенской области подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции

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«По данным следствия, днем 13 апреля 2023 года подозреваемый, зная, что в отношении него проводится процессуальная проверка по факту незаконной добычи рыбы запрещенными средствами лова, решил дать взятку начальнику межмуниципального отдела полиции «Лунинский» за непривлечение его к административной или уголовной ответственности. С этой целью он попытался передать сотруднику полиции незаконное вознаграждение в размере 15 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что противоправные действия взяткодателя были пресечены начальником отдела полиции, денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств коррупционного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказано в пресс-релизе.