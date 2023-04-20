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В Пензенской области пресечена деятельность организованного преступного сообщества

12:05 | 20.04.2023 | Криминал

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Пенза, 20 апреля 2023. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с представителями регионального УМВД пресекли деятельность организованного преступного сообщества.

В Пензенской области пресечена деятельность организованного преступного сообщества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Задокументирована и пресечена противоправная деятельность 15 жителей Пензенской области, причастных к созданию преступного сообщества. [...] В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что с 2014 года злоумышленники, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений и желая преступным путем достичь высокого авторитета в криминальной среде и признания в уголовном мире, находясь на территории Пензенской области, создавали обособленную сложно структурированную межэтническую организованную группу, ориентированную на совершение тяжких и особо тяжких преступлений в отношении лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», им грозит до 20 лет лишения свободы.

«В настоящее время деятельность организованного преступного сообщества нейтрализована, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.

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