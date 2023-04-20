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Житель Кузнецка перевел мошенникам около 740 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях

14:36 | 20.04.2023 | Криминал

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Пенза, 20 апреля 2023. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1983 года рождения лишился около 740 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Житель Кузнецка перевел мошенникам около 740 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчина в интернете увидел объявление об инвестировании в акции газодобывающей компании, перешел по ссылке на сайт и оставил свои контактные данные.

Из текста следует, что вскоре с мужчиной связался незнакомец, который прислал ему ссылку для скачивания программы и сообщил о необходимости подготовить деньги для инвестирования.

«Приняв за чистую монету аргументы скорого обогащения, гражданин оформил кредит на сумму 550 тыс. рублей, после чего перевел на банковский счет, открытый на неизвестное лицо, общую сумму около 740 тыс. рублей. После перевода денежных средств заявитель понял, что его обманули», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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