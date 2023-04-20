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Житель Пензы осужден за покушение на убийство знакомого

16:50 | 20.04.2023 | Криминал

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Пенза, 20 апреля 2023. PenzaNews. 32-летний житель Пензы осужден за покушение на убийство мужчины, с которым он выпивал в первый день нового года.

Житель Пензы осужден за покушение на убийство знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 1 января 2023 года между злоумышленником и находившимся у него в гостях знакомым в процессе распития спиртного произошла ссора. В ходе словесной перепалки хозяин квартиры толкнул потерпевшего на кровать, затем, высказывая угрозы убийством, нанес ему один удар туристическим ножом в область шеи. Преступный умысел не был доведен им до конца, поскольку от потерпевшего его оттащила подруга последнего и мужчине была оказана квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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