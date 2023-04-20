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Житель Лунинского района получил условный срок за попытку дать взятку начальнику отделения ГИБДД

17:21 | 20.04.2023 | Криминал

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Пенза, 20 апреля 2023. PenzaNews. Наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период назначено жителю Лунинского района Пензенской области за покушение на дачу взятки начальнику отделения ГИБДД. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Житель Лунинского района получил условный срок за попытку дать взятку начальнику отделения ГИБДД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что вечером 3 февраля в селе Родники сотрудники ДПС остановили автомобиль «Honda» под управлением 57-летнего мужчины; поскольку у водителя имелись признаки опьянения, ему было предложено пройти освидетельствование, однако он отказался.

«Осознавая, что за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в отношении него будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, мужчина предложил начальнику отделения ГИБДД отдела полиции взятку за непривлечение его к административной ответственности. Полицейский от получения взятки отказался. Подозреваемый, несмотря на отказ, попытался передать взятку, положив 11 тыс. рублей в карман форменной одежды полицейского. Противоправные действия мужчины пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.

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