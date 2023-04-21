В Городищенском районе будут судить мужчину, который проник в дом знакомой и угрожал ей убийством Криминал

Пенза, 21 апреля 2023. PenzaNews. Прокуратура Городищенского района Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя, который незаконно проник в дом своей знакомой и стал угрожать ей убийством.

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«По версии следствия, днем 18 февраля находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина приехал в Чаадаевку для выяснения отношений со своей 48-летней знакомой. [...] Увидев в окно сумочку хозяйки дома, он понял, что женщина находится внутри, и потребовал открыть ему дверь. Поскольку его требование выполнено не было, злоумышленник вдавил окно кухни внутрь комнаты, незаконно проник в жилое помещение и обнаружил хозяйку дома. Он стал замахиваться на нее кулаком и высказывать при этом угрозы убийством. Опасавшаяся осуществления угроз потерпевшая плакала, просила не совершать в ее отношении противоправных действий, а также сообщила, что уже позвонила в полицию. Испугавшись приезда сотрудников правоохранительных органов, злоумышленник покинул дом. В последующем он был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, вину злоумышленник признал и пояснил, что познакомился с женщиной в интернете, однако через несколько месяцев она решила прекратить общение с ним.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье», — сказала собеседница агентства.