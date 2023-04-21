Житель Мокшанского района поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился почти 1,7 млн. рублей Криминал

Пенза, 21 апреля 2023. PenzaNews. Житель Мокшанского района Пензенской области 1972 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что по его счетам происходят подозрительные операции, лишился почти 1,7 млн. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший под предлогом сохранения денег посоветовал собеседнику оформить кредит и перевести средства на «безопасный счет».

«Следуя инструкции лжесотрудника, заявитель в онлайн-банке оформил несколько кредитов на общую сумму 866 тыс. рублей, которые снял в банкоматах разных банков. В дальнейшем мужчина снял личные накопления на сумму 830 тыс. рублей, после чего перевел всю сумму на шесть счетов банковских карт, предоставленных злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».