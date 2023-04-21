Жительница Пензы обвиняется в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней дочери Криминал

Пенза, 21 апреля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и п. «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, 38-летняя обвиняемая в период с октября 2020 года по март 2022 года осуществляла фотосъемку своей несовершеннолетней дочери, не достигшей 14-летнего возраста, изготавливая таким образом материалы с порнографическими изображениями. Впоследствии женщина за денежное вознаграждение распространяла порнографические материалы в мессенджере и на одном из сайтов в сети интернет, за что получила около 2,5 млн. рублей. В настоящее время ей предъявлено обвинение в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, а также использовании несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов. Вину в совершении инкриминируемых деяний она признала», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по решению суда обвиняемая содержится под домашним арестом, девочка проживает с отцом.

В пресс-релизе указано также, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Пензенской области, расследование находится на завершающей стадии.