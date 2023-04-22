В Пензе нетрезвый мужчина без водительских прав задержан за рулем угнанного автомобиля Криминал

Пенза, 22 апреля 2023. PenzaNews. Сотрудники ГИБДД задержали жителя Пензы 1990 года рождения, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, за рулем угнанного автомобиля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе беседы с молодым человеком было установлено, что транспортное средство он угнал от многоквартирного дома, расположенного на проспекте Строителей в городе Пензе. Кроме этого выяснилось, что пензенец управлял автомобилем, не имея на это прав. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции. Позже от потерпевшей поступило заявление об угоне автомобиля», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

«По словам подозреваемого, он вместе со своим товарищем употреблял алкогольные напитки. После застолья молодой человек пошел домой. По дороге [...] он обратил внимание на припаркованный автомобиль, на котором решил продолжить свой путь. Подозреваемый открыл дверь, замкнув провода в зажигании, завел двигатель и уехал кататься по ночному городу. На улице Плеханова его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Молодой человек попытался скрыться от полицейских, но его действия были пресечены стражами порядка», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что подозреваемый находится в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания, в настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.