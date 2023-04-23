Обвиняемый в убийстве мужчины на улице Беринга в Пензе заключен под стражу Криминал

Пенза, 23 апреля 2023. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом в отношении 64-летнего жителя Пензы, обвиняемого в убийстве 57-летнего знакомого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 13 апреля 2023 года обвиняемый познакомился с женщиной около одного из магазинов и предложил ей пойти в гости к его знакомому. Она согласилась. Вечером того же дня они втроем распивали спиртные напитки в квартире потерпевшего по улице Беринга в городе Пензе. Через некоторое время хозяин квартиры начал оскорблять женщину, на этой почве между мужчинами произошел конфликт. В ходе выяснения отношений обвиняемый схватил нож и нанес им не менее трех ударов в область груди и живота потерпевшего. После причинения ранений злоумышленник вышел на улицу и попросил прохожих вызвать бригаду скорой медицинской помощи», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что прибывшие на место медработники констатировали смерть потерпевшего.

Из пресс-релиза следует, что обвиняемый в убийстве ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Предполагаемое орудие преступления — нож — изъято в ходе осмотра места происшествия. По делу проводится ряд судебных экспертиз», — отмечается в тексте.