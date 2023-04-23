18:15:09 Воскресенье, 23 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Обвиняемый в убийстве мужчины на улице Беринга в Пензе заключен под стражу

11:24 | 23.04.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 23 апреля 2023. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом в отношении 64-летнего жителя Пензы, обвиняемого в убийстве 57-летнего знакомого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Обвиняемый в убийстве мужчины на улице Беринга в Пензе заключен под стражу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 13 апреля 2023 года обвиняемый познакомился с женщиной около одного из магазинов и предложил ей пойти в гости к его знакомому. Она согласилась. Вечером того же дня они втроем распивали спиртные напитки в квартире потерпевшего по улице Беринга в городе Пензе. Через некоторое время хозяин квартиры начал оскорблять женщину, на этой почве между мужчинами произошел конфликт. В ходе выяснения отношений обвиняемый схватил нож и нанес им не менее трех ударов в область груди и живота потерпевшего. После причинения ранений злоумышленник вышел на улицу и попросил прохожих вызвать бригаду скорой медицинской помощи», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что прибывшие на место медработники констатировали смерть потерпевшего.

Из пресс-релиза следует, что обвиняемый в убийстве ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Предполагаемое орудие преступления — нож — изъято в ходе осмотра места происшествия. По делу проводится ряд судебных экспертиз», — отмечается в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом Прокуратура организовала проверку по факту коммунальной аварии на улице Ангарской в Пензе
В Пензенской области за сутки подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом В Пензе нетрезвый мужчина без водительских прав задержан за рулем угнанного автомобиля
В Суре утонул мужчина, начата доследственная проверка Жительница Пензы обвиняется в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней дочери
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама