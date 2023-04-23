Жительница Пензенской области по совету незнакомца перевела на чужие счета около 1,6 млн. рублей Криминал

Пенза, 23 апреля 2023. PenzaNews. Жительница села Засечного Пензенской области 1994 года рождения лишилась около 1,6 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

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«Женщина пояснила, что ей на сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит и сменить абонентский номер, привязанный к банковской карте. Чтобы предотвратить незаконные операции было необходимо самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на безопасный счет. После этого заявительница в течение недели оформила два кредита и две кредитные карты в различных банках города Пензы, после чего сняла все денежные средства в общей сумме 1 млн. 578 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что затем женщина с помощью банкомата перевела всю сумму на предоставленные злоумышленником неизвестные счета банковских карт.

«Позже женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».