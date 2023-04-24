В Кузнецком районе мужчина стал жертвой мошенничества при покупке удобрений Криминал

Пенза, 24 апреля 2023. PenzaNews. Житель села Татарский Канадей Кузнецкого района Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке удобрений по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в ходе переписки мужчина договорился о покупке, получил по электронной почте договор-купли продажи, после чего перечислил на расчетный счет более 100 тыс. рублей, однако удобрения так и не получил.

В тексте отмечается, что после перевода денег злоумышленник перестал выходить на связь и удалил объявление.

«О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.