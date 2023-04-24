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В Кузнецком районе мужчина стал жертвой мошенничества при покупке удобрений

09:45 | 24.04.2023 | Криминал

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Пенза, 24 апреля 2023. PenzaNews. Житель села Татарский Канадей Кузнецкого района Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке удобрений по объявлению в интернете.

В Кузнецком районе мужчина стал жертвой мошенничества при покупке удобрений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в ходе переписки мужчина договорился о покупке, получил по электронной почте договор-купли продажи, после чего перечислил на расчетный счет более 100 тыс. рублей, однако удобрения так и не получил.

В тексте отмечается, что после перевода денег злоумышленник перестал выходить на связь и удалил объявление.

«О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

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