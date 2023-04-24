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Житель Заречного обвиняется в неправомерном обороте средств платежей

15:36 | 24.04.2023 | Криминал

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Пенза, 24 апреля 2023. PenzaNews. 37-летний житель города Заречного Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Житель Заречного обвиняется в неправомерном обороте средств платежей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ноябре 2020 года обвиняемый, желая заработать незаконным путем, передал свой паспорт мужчине, с которым познакомился несколькими днями ранее, для оформления его подставным руководителем юридического лица. При этом зареченец не имел намерения фактически руководить организацией и осуществлять предпринимательскую деятельность. Через несколько дней он подписал пакет подготовленных документов, которые были направлены в налоговый орган. Решение о регистрации юридического лица и внесении в реестр сведений о жителе города Заречного в качестве учредителя и генерального директора принято в декабре 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что после этого фиктивный руководитель организации по предложению того же мужчины открыл расчетные счета в шести банках и впоследствии передал ему банковские карты.

«Со слов злоумышленника, за незаконный сбыт банковских карт и PIN-кодов он обещанное вознаграждение не получил. Ранее судим за предоставление паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном руководителе организации. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.

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