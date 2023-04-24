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Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке садовых качелей

16:04 | 24.04.2023 | Криминал

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Пенза, 24 апреля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1976 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке садовых качелей по объявлению в интернете.

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке садовых качелей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки женщина договорилась о покупке с неизвестным, который прислал ей ссылку для оплаты; перейдя по ней, она ввела реквизиты банковской карты и подтвердила операцию.

Из текста следует, что вскоре женщина обнаружила, что с ее карты было списано около 21 тыс. рублей.

«После списания денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь. Заявительница товар так и не получила, после чего обратилась в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — говорится в пресс-релизе.

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